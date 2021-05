위니아에이드, 위니아 직수 냉온 정수기 신제품 4종 출시

[아시아경제 우수연 기자]대유위니아그룹 위니아에이드가 직수관 전해수 안심살균과 원터치 필터 교체 시스템이 적용된 위니아 직수 냉온정수기 신제품 4종을 출시했다고 28일 밝혔다.

이번에 새롭게 출시한 위니아 직수 냉온정수기는 직수관 살균 시스템인 전기분해살균 모듈을 장착했다. 안심살균 버튼을 4초 이상 터치하면 전기분해수가 물이 지나가는 모든 배관을 세척해줘 별도의 관리 없이도 청결한 상태를 유지해준다.

또한 제품 내부의 주요 배관 및 순간 냉각 장치에는 세균과 오염 방지에 탁월한 스테인리스를 적용해 깨끗한 물 상태를 유지하고 오래 사용하지 않을 시에는 안심살균 기능이 자동으로 실행돼 항상 신선한 물을 제공한다.

위니아 직수 냉온정수기는 비대면 관리를 원하는 소비자의 니즈에 맞게 셀프 필터 관리가 가능한 원터치 복합필터를 적용해 손쉽게 교체할 수 있다. 오염이 쉬운 출수구 안쪽의 코크도 교체가 가능하다.

정수기 필터는 입자가 큰 부유물질과 잔류염소 등의 각종 유기화합물을 흡착하는 세디카본 블럭필터와 박테리아 및 중금속, 노로 바이러스까지 제거하는 양전하카본필터로 2개의 필터가 탑재돼 더욱 좋은 물 맛을 구현한다.

위니아에이드는 최근 가전 트렌드와 MZ세대의 취향을 고려해 위니아 직수 냉온정수기에 차별화된 컬러를 입혔다. 어떤 공간에서도 잘 어울리는 스노우 화이트, 따뜻한 분위기의 크림 베이지, 쨍한 컬러감의 오렌지 에이드, 고급스럽고 은은한 딥 실버 총 4가지 색상으로 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

위니아 직수 냉온정수기는 위니아에이드 카카오톡 채널을 통한 렌탈 구매 혹은 전국 215개 위니아 딤채 스테이 전문점에서 구매할 수 있다. 케어 방법 및 기간에 따라 월 렌탈료는 2만~3만원대이며, 일시불 구매는 110만~130만원대이다.

카카오톡 채널 통해 구매시 렌탈 기간 동안 무상 AS를 포함한 케어 서비스를 받을 수 있으며, 전문점에서 구매 시에는 3년간 같은 혜택을 제공한다. 케어 서비스는 전문가가 주기적으로 찾아가는 방문케어 또는 필터 및 코크를 주기적으로 받아 직접 교체하는 셀프케어 둘 중 하나를 선택하면 된다.

윤석대 위니아에이드 상품전략팀장은 "전기 분해수 살균 모듈과 원터치 필터 교체 시스템을 적용해 언택트 시대에 비대면 관리를 원하는 고객들의 만족도를 높인 제품"이라며 "6월 한 달간 렌탈 및 매장 구매 고객을 대상으로 사은품 증정을 비롯한 다양한 출시 이벤트도 진행할 예정"이라고 말했다.

