[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일

◆ 오스테오닉 오스테오닉 226400 | 코스닥 증권정보 현재가 4,015 전일대비 20 등락률 +0.50% 거래량 48,335 전일가 3,995 2021.05.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 오스테오닉, 조회공시 요구에 "별도 공시할 정보 없다"오스테오닉, 커뮤니티 활발... 주가 9.22%.오스테오닉, 외국인 2만 6000주 순매도… 주가 11.92% close =치과교정용고정임플란트 등 제품군이 유럽CE인증을 획득했다고 공시.

◆우노앤컴퍼니=최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약 이행 완료로 최대주주가 세원으로 변경됐다고 공시.

◆ 연이비앤티 연이비앤티 090740 | 코스닥 증권정보 현재가 5,380 전일대비 190 등락률 +3.66% 거래량 1,701,252 전일가 5,190 2021.05.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 연이비앤티, 음식물처리기 사업 진출…"다음 달 제품 출시"연이비앤티, 15억 규모 자사주 처분 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일 close =종속회사 연이일렉트로닉스에 대한 26억원 규모의 채무보증건울 기간연장한다고 공시.

◆ 엔비티 엔비티 236810 | 코스닥 증권정보 현재가 24,000 전일대비 400 등락률 -1.64% 거래량 172,628 전일가 24,400 2021.05.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 엔비티 "‘애디슨’ 오퍼월, 카카오모빌리티와 제휴 체결"엔비티, 사업 성장 가속…"올해 흑자전환 기대"엔비티, 1분기 영업익 6억원 ‘흑자전환’…"올해 최대 실적 목표" close = 투자금 회수에 따른 유동성 확보를 위해 관계사 Coohua holdings의 주식을 28억원 규모로 처분한다고 공시.

◆ 앤디포스 앤디포스 238090 | 코스닥 증권정보 현재가 4,730 전일대비 55 등락률 -1.15% 거래량 820,794 전일가 4,785 2021.05.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 지벤트(ZIVENT) 골프단, 김형성·강다나 프로 영입"정보가 빠를수록 수익 커져..." 빠른 투자 전략 받으려면? 정부 백신 담화문 속, 주가 상승의 비밀! 직접 보여드립니다 close =적정 주식수 유지와 주가 안정화를 위해 1주당 가액을 200원에서 500원으로 변경하는 주식병합을 결정.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr