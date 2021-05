신동빈, 롯데케미칼 주식 251억 규모 롯데지주에 매각

[아시아경제 김유리 기자] 신동빈 롯데그룹 회장이 자신이 보유한 롯데케미칼 주식을 전량 롯데지주에 매각했다. 롯데지주는 경영 효율성을 높이기 위해 자회사 지분을 추가 취득했다고 설명했다. 업계에서는 상속세 마련을 위한 목적으로 보고 있다.

롯데지주는 신 회장이 보유한 롯데케미칼 지분 0.26%(9만705주)를 시간 외 대량매매방식으로 매입했다고 27일 공시했다.

매입금액은 이날 종가 기준 총 251억원 규모다. 매입 이후 롯데지주의 롯데케미칼 지분율은 25.33%에서 25.59%로 높아졌다. 신 회장은 보유한 주식을 모두 매각해 더는 롯데케미칼에 지분이 없다.

회사 측은 자회사 지분 추가 취득을 통한 경영 효율성 제고라고 취득 목적을 설명했다. 앞서 롯데지주는 출범 후 현재까지 총 6차례 롯데케미칼 주식을 매입했다. 회사는 "롯데케미칼의 최근 실적과 배당 성향을 고려할 때 롯데지주의 수익성에 도움이 되기 때문"이라며 "지주회사 체제를 안정화하고 계열회사 책임 경영을 강화해 기업 가치를 높일 수 있을 것으로 판단했다"고 말했다.

그러나 재계에서는 신 회장이 상속세 재원 마련을 위해 롯데케미칼 주식을 매각한 것으로 보고 있다. 지난해 1월 신격호 롯데그룹 명예회장 별세 후 유족 일가가 국내에서 내야 할 상속세는 총 4500억원 규모로 추정된다. 이 중 신 회장이 내야 할 상속세 규모는 정확히 알려지지 않았다. 다만 그는 상속 주식을 세무 당국에 담보로 제공하고 5년간 6회에 걸쳐 분납하는 연부연납 방식으로 상속세를 납부할 계획으로 알려졌다. 신 회장은 아버지 신 명예회장이 남긴 롯데지주, 롯데칠성음료, 롯데제과, 롯데쇼핑의 보통주·우선주 중 41.7%를 상속 받았다.

