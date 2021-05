[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 27일 오전 영등포 제1스포츠센터에 마련된 제2예방접종센터를 찾아 현장 운영상황을 점검했다.

제2예방접종센터는 구민들의 접근 편리성을 확보하고 분산 접종을 통한 효율적인 예방접종 이루어질 수 있도록 새롭게 문을 열었다.

채 구청장은 이날 접종센터 전반적인 운영 상황과 방역 현황, 인원 대기실, 접종실 등을 꼼꼼히 살피며 차질없이 진행되고 있는지 점검했다.

채현일 구청장은 의료진과 행정인력에게 “코로나19 예방접종이 순조롭게 진행될 수 있도록 최선을 다할 것을 당부”하며, “안전한 일상으로의 복귀를 위해 백신접종에 대한 구민분들의 많은 협조 부탁드린다”고 전했다.

