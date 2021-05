기성용 폭로자 측 "언론플레이 멈춰 달라"…"경찰서 이관, 주소지 따른 정당한 요청"

[아시아경제 정동훈 기자] 프로축구 FC서울 기성용(32)의 성폭력 의혹을 폭로한 피고소인 측이 수사를 고의로 지연시킨다는 기성용측 주장에 대해 재차 반박했다.

폭로자 측 변호인인 박지훈 변호사(법무법인 현)는 27일 "기성용 측 법률대리인은 비 법조인인 대중들이 고소 사건 진행 절차에 익숙하지 않다는 사실을 교묘하게 이용하여 피해자들에게 '수사에 협조하지 않는다'는 프레임을 씌워 추악한 여론전을 계속하고 있다"며 "언론플레이와 대중 기만을 멈추어 달라"고 밝혔다.

앞서 기성용 측 송상엽 변호사(법무법인 서평)는 "하루빨리 진실이 밝혀지길 원한다던 피의자 측이 오히려 수사를 지연시키는 행동을 했다"고 주장했다. 이는 지난 12일 피고소인측이 서울 서초경찰서에서 수사 중인 사건을 경기도 양주경찰서로 이송해달라고 요청한 부분을 지적한 것이다.

하지만 피고소인측은 이는 "직장 관련 생활 본거지가 경기도 양주이기 때문"이라고 설명했다. 이어 "어디에서도 수사 지연, 비협조에 관한 부분은 찾아볼 수 없다. 고소인 조사 후 약 3주간 담당 수사관이 누구인지도 알 수 없었고 정보공개청구 이후에는 고소장 열람이 지연됐으며 최초 공개된 고소장마저 대부분 누락되어 있어 정상적인 고소장을 교부받는데 아까운 시간이 소요됐다"고 설명했다.

