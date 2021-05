네이버·카카오 잔여 백신 조회 서비스 첫날…시스템 '먹통'에 잔여백신은 '0'

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버와 카카오가 27일 코로나19 잔여 백신을 조회, 예약 할 수 있는 시스템이 시범 운영을 시작한 가운데, 신청자가 몰려 서비스 '먹통 사태'가 발생하는 등 혼란이 이어졌다.

네이버와 카카오는 이날 오후 1시부터 잔여 백신 예약 서비스를 시작했다. 네이버는 '우리동네 백신알림 서비스'를 개설, 네이버앱·네이버지도앱·네이버 모바일웹에서 주변 의료기관의 실시간 잔여백신 수량을 확인하고 접종 예약을 할 수 있도록 했다. 이용자가 사전에 백신접종 위탁의료기관을 등록해두면 잔여백신이 발생했을 때 알림을 받을 수 있는 기능도 함께 제공했다.

카카오톡은 #탭의 '잔여백신' 탭에서 잔여 백신이 있는 인근 위탁의료기관의 정보를 실시간으로 확인하고 예약할 수 있도록 했다.

하지만 서비스 첫 날부터 일선에서는 혼란이 이어졌다. 카카오는 순간적으로 접속량이 많아지면서 먹통 상태가 발생해 잔여백신 탭을 일시적으로 내리기도 했다.

카카오 관계자는 "순간적으로 트래픽이 몰려 카카오맵에서 서비스가 원활하게 구현되지 않는 현상이 발생했다"람며 "현재 복구 작업을 마치고 정상적으로 운영하고 있다"고 밝혔다.

네이버 앱을 이용한 잔여 백신 조회·예약 서비스는 현재 정상적으로 운영됐으나, 서비스 시작 초기 서울과 경기 상당수 지역의 잔여 백신은 ‘0’으로 확인되며 이용은 제한됐다.

오후 3시 45분께에는 부천과 서울 용산구 일부 지역에서 5~10개 잔여 백신이 떠 예약을 시도했으나, 신청자가 몰려 실패했다는 사례가 전해지기도 했다.

네이버 관계자는 "이용자가 몰릴 것을 대비해 서버 증설·서비스 고도화 노력을 철저히 했다"며 "잔량 0으로 뜨는 사례는 아직 접종기관에서 잔여백신을 입력을 하지 않은 것이거나 이미 당일 접종가능한 백신 잔량이 소진된 것"이라고 말했다.

방역당국도 "아직 위탁 의료기관에서 잔여 백신을 등록하지 않았기 때문이고, 대부분 해당 위탁 의료기관에서 접종을 종료하기 직전에 많이 등록될 것으로 파악하고 있다"고 설명했다.

