[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대는 27일 교내 산학협력단과 ㈜라바웨이브가 산학협력을 토대로 공동기술개발, 학생 실습·취업지원 등에 상호 협력하는 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 라바웨이브는 국내 IT정보보안 대표기업이다. 이 기업 김준엽 대표는 한·일 네티즌 간 ‘해킹대전(경인대첩)’에서 일본 최대 온라인 포털 사이트 메인화면에 태극기를 띄워 승리를 이끈 장본인이기도 하다. 한남대 이광섭 총장(오른쪽)과 라바웨이브 안수용 부사장(왼쪽)이 협약체결 후 기념촬영을 하고 있다. 한남대 제공

