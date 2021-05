파크로쉬, '글로벌 웰니스 데이' 기념 1박2일 패키지 출시

6월12~13일 스페셜 클래스 포함 '글로벌 웰니스 데이 앳 파크로쉬' 패키지

예약고객 대상 클렌징파우더, 토 삭스, 티 세트 등 담은 스페셜 기프트 증정

[아시아경제 김유리 기자] 강원도 정선에 있는 파크로쉬 리조트앤웰니스는 다음달 12일 글로벌 웰니스 데이를 맞아 '2021 글로벌 웰니스 데이 앳 파크로쉬' 패키지를 선보인다고 27일 밝혔다.

매년 6월 둘째주 토요일로 지정된 '글로벌 웰니스 데이'는 '단 하루가 당신의 인생을 바꿀 수 있다'는 슬로건 아래 일 년 중 하루라도 일상 속 스트레스에서 벗어나 어떻게 하면 더 건강하고 나은 삶을 살 수 있을지 고민해보고, '잘 사는 것'에 대한 인식을 고취시키기 위한 비영리적 국제 기념일이다.

1박 2일로 구성된 이 상품은 객실 1박과 웰니스 클럽, 아쿠아 클럽 2인 이용을 비롯해 파크로쉬 정규 웰니스 프로그램 참여, 글로벌 웰니스 데이 기념 스페셜 클래스 중 2회 참여, 기프트 세트 등을 포함했다.

패키지 구매 시 선택 가능한 스페셜 클래스는 6월12일 오후 3시와 6시, 6월13일 오전 10시와 11시에 진행하는 필라테스와 자이로 키네시스 중 1인 2회씩 선택 가능하며 해당 패키지에는 총 2인이 포함돼 있다. 예약은 체크인 이틀 전부터 웰니스 클럽을 통해 유선으로 가능하다. 13일 오전 11시 클래스 참여 고객은 체크아웃 이후에도 사우나를 이용할 수 있다.

한편 파크로쉬는 필라테스와 자이로 키네시스뿐 아니라 요가, 명상, 피트니스, 테라피 등 이틀 간 총 27개 웰니스 프로그램을 운영할 계획이다. 물의 고유 성질인 부력, 점성, 저항력, 수압, 소용돌이를 이용한 아쿠아 피트니스, 스프링 보드와 보조 도구를 활용해 섬세하게 근육을 강화시키는 스프링 보드, 긴 막대를 활용해 견관절과 고관절의 가동범위를 높여 스트레칭의 효과를 극대화시키는 폴 요가 등 소규모 유료 클래스를 개최한다. 모닝 스트레치, 마인드풀니스(명상), 힐링 터치 등 정규 프로그램도 마련된다.

프로그램은 보다 안전한 웰니스 경험을 제공하기 위해 안전 수칙을 준수하는 한편 거리 두기 지침에 따라 인원 제한으로 운영한다. 시설 및 운동기구는 매일 4회씩 정기 소독하며 프로그램 참여를 원하는 고객은 반드시 체온 측정과 손 소독, 마스크 착용을 해야 한다.

2021 글로벌 웰니스 기프트는 글로벌 웰니스 데이를 기념하는 반팔 티셔츠와 피켓, 포지티브호텔의 엔자인 클렌징 파우더, 네이처샵 데일리톡 레몬머틀 티세트, 토삭스, 리커버리 플로우 크림, 부티쥬르 미니 스킨케어 키트를 담아 증정한다.

패키지 가격은 38만7000원부터다. 투숙일과 객실 타입에 따라 달라지며 파크로쉬 고객서비스센터 전화를 통해 예약 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr