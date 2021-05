라이즈 호텔, '돌잔치' 프로모션 실시

5층 스튜디오 C&D 돌잔치 특화 공간으로…가격 8인 200만원

돌상, 떡케이크, 한복 대여, 포토 테이블, 에디터 룸 1박 등 제공

[아시아경제 김유리 기자] 라이즈 오토그래프 컬렉션(라이즈 호텔)이 아이의 첫 생일을 특별하게 기념할 수 있도록 '돌잔치' 프로모션을 실시한다고 27일 밝혔다.

호텔 측은 이번 프로모션에 대해 "코로나19로 소규모 행사에 대한 수요가 높아지고 있다"며 "직계 가족과 함께하는 돌잔치도 고품격으로 즐길 수 있도록 기획됐다"고 말했다. 5층에 위치한 스튜디오 C와 D를 돌잔치에 특화된 공간으로 마련하고, 방역을 통해 안전하게 행사를 진행할 수 있도록 돕는다는 설명이다. 가격은 8인 기준 200만원이다.

이용 고객에게는 ▲프리미엄 돌상 ▲떡 케이크 ▲아기 한복 대여 ▲포토 테이블 ▲양식 또는 한식 코스 등이 제공된다. 아티스트 작품이 전시된 에디터 룸에서 1일 숙박 가능하며 대리 주차도 무료로 이용할 수 있다.

김수정 라이즈 호텔 이벤트팀 매니저는 "일생에 단 한 번 뿐인 아이의 생일을 프라이빗하고 편안한 분위기에서 추억할 수 있도록 이번 프로모션을 기획하게 됐다"고 말했다.

라이즈 호텔 '돌잔치' 프로모션 관련 자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

