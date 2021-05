美 FDA, GSK-비어 코로나19 항체치료제 긴급사용 승인

[아시아경제 조현의 기자] 미국 식품의약국(FDA)이 26일(현지시간) 글로벌 제약사 GSK와 미국 비어 바이오테크놀로지가 공동 개발한 코로나19 항체치료제 '소트로비맙'에 대한 긴급사용을 승인했다.

주요 외신에 따르면 FDA는 12세 이상의 경증에서 보통 정도의 코로나19 환자에 대해서만 소트로비맙의 사용을 승인했다. 코로나19로 입원하거나 산소 치료가 필요한 중증환자에 대해서는 사용을 승인하지 않았다.

유럽의약품청(EMA)도 지난 21일 소트로비맙이 코로나19 환자를 치료하는 데 사용 가능하다고 결론을 내렸다.

항체치료제는 코로나19 완치자의 혈액에서 가장 강력한 바이러스 중화 능력을 보이는 항체를 선별해 그 유전자를 삽입한 세포를 배양해 대량생산하는 식으로 제조된다.

백신과 더불어 코로나19 확산을 억제하고 피해를 완화하는 데 도움을 주는 의약품으로 주목된다. 국내 1호 코로나19 치료제인 셀트리온의 '렉키로나주'도 항체치료제다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr