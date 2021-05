'51만 인구 회복'에 복병 만난 포항시 … 거주불명 700명 주민등록말소

올해 3개월 연속 증가세 발목

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 26일 시청 대회의실에서 김병삼 부시장 주재로 읍·면·동장 등 31명이 참석한 가운데 '포항사랑 주소갖기운동 읍면동 현안 대책회의'<사진>를 가졌다.

이날 회의는 행정안전부 주관으로 실시되는 장기 거주불명자의 등록사항 말소로 인해 5월 말에 700여 명의 인구 감소가 예상됨에 따라 이에 따른 대책을 논의하고 하반기 주소갖기 운동의 활성화 방안을 강구하기 위해 마련됐다.

이번 사실조사는 주민등록법에 따른 장기 거주불명자 사실조사로 읍면동별로 실시됐다. 5년 이상 장기 거주불명자 중 행정서비스 이용내역 등을 통해 생존 근거를 찾기 어려운 사람을 대상으로 직권조치가 이뤄졌다.

이로 인해 올해 1월 50만2736명에서 3개월 연속 늘면서 50만4100여명을 돌파했던 포항시 인구는 이번 거주 불명자 사실조사로 인해 50만3000여 명대로 하락할 전망이다.

김병삼 포항시 부시장은 "정부 방침에 따라 실시한 거주불명 사실조사로 인해 3개월간 늘던 인구가 갑자기 줄어들게 됐다"며 "주소갖기 운동의 동력을 연말까지 유지할 수 있도록 시민들과 함께할 수 있는 다양한 시책을 발굴해 연내 인구 51만 회복에 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

