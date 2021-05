김오수 "이성윤 직무배제? 취임하면 적절한 의견 낼 것"

[아시아경제 김형민 기자] 김오수 검찰총장 후보자는 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지에 관여한 혐의로 기소된 이성윤 서울중앙지검장의 직무배제 요구에 "구체적으로 사건을 살펴보지 못했다"며 "취임하면 적절한 의견을 낼 것"이라고 말했다.

김 후보자는 26일 국회 본관에서 열린 인사청문회에서 이와 같이 밝혔다.

또한 검찰 형사부의 직접수사를 제한하는 법무부의 검찰조직 개편안에 대해 "취임하면 보고받고 내용을 살펴보고 의견도 적극적으로 개진할 것"이라고도 했다.

검찰 수사·기소 완전 분리에 대해선 "그 방향은 맞지만 우선은 대변혁을 안착시키는 것이 중요하다"고 답했다.

이어 "변호사를 하면서 수사한 사람이 기소까지 하면 아무래도 무리가 따르는 측면이 있다고 느꼈지만 이는 형사사법체계가 대변혁을 이루기 전"이라고 덧붙였다.

또한 고검의 직접수사를 확대해야 한다는 과거 발언이 현 정부의 직접수사 축소 기조와 맞지 않다는 지적에는 "고검의 수사는 1차 경찰, 2차 지검에 이은 3차 수사"라며 "이는 지금 체제에서도 가능하다"고 강조했다.

