한화생명, 유튜브로 금융부터 e스포츠까지 "MZ세대 사로잡아"

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,920 전일대비 10 등락률 +0.26% 거래량 1,141,566 전일가 3,910 2021.05.26 09:55 장중(20분지연) 관련기사 한화생명, '늘곁에 간병보험' 6개월 배타적사용권 획득'무해지보험' 판매 중단했더니…생명보험 시장 위축 "현실로"한화생명, 뚜렷한 실적 개선세...목표주가 25% ↑ close 은 MZ세대의 다양한 취향에 맞춰 5개 유튜브 채널을 운영한다고 26일 밝혔다.

유튜브 채널 한화생명은 보험, 한화생명 건강톡은 건강, 라이프플러스는 한화금융, 드림플러스는 블록체인·스타트업, 한화생명e스포츠는 e스포츠를 다룬다.

한화생명 채널에서는 '외계인 납치 보상 보험', '먹방러를 위한 대식가 보험' 등 색다른 보험 정보를 알려주는 '붬(보험)내려온다'시리즈를 선보인다. 3분 길이의 짧은 영상으로 평균 조회수 10만 건 이상 기록 중이다.

또 의학전문기자 홍혜걸 박사가 운영하는 '비온뒤'와 함께 만드는 의학건강 유튜브 채널 '건강톡'은 암, 당뇨, 치매 등 한국인 발병률이 높은 질병 정보와 예방법을 전해준다.

한화금융계열사가 공동으로 운영하고 있는 라이프플러스 채널은 구독자 149만명을 보유한 인기 경제 유튜버 '슈카', 힙합괴물 '던밀스' 등 유튜버를 내세운 예능 콘텐츠다. 현재 약 9500만회의 조회수를 기록, 곧 1억회를 돌파할 것으로 보인다.

한화생명은 e스포츠와 블록체인 유튜브 채널도 운영한다. 한화생명e스포츠팀 선수들의 개성 넘치는 모습을 만날 수 있는 '한화생명e스포츠'채널과 '드림플러스'다. 스타트업 법률 웨비나 시리즈로 드림플러스 입주 스타트업을 위한 법률 가이드를 제공하고 있다.

한화생명 관계자는 "딱딱한 금융사의 이미지를 벗어나 MZ세대가 공감하고 소통할 수 있도록 채널별 특성에 맞는 콘텐츠 개발에 힘쓰고 있다"며 "꾸준히 사랑받는 오리지널 프로그램을 선보여 진정성 있는 브랜드 팬덤을 형성하는 것이 목표"라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr