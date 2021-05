KTB금융그룹, ESG위원회 출범…ESG경영 본격 시동

ESG 관련 경영 전략 결정…계열사 내 별도 조직도 구성

[아시아경제 이민우 기자] KTB금융그룹이 ESG(환경·사회·지배구조)를 전담할 위원회를 구성하며 본격 ESG경영에 나선다.

KTB금융그룹은 전날 ESG 관련 경영 전략과 정책을 결정하는 기구인 'ESG위원회'를 출범시켰다고 26일 밝혔다. 이를 통해 지속가능성장을 위한 주요 추진과제 및 전략 방향성을 점검하고 개선한다는 방침이다. 최석종 KTB투자증권 부회장이 위원장을 맡았다. 각 계열사별 ESG 조직이 구성되고 대표이사 및 임원진이 위원으로 활동한다.

전날 출범식에 참석한 이병철 KTB금융그룹 회장은 KTB금융그룹이 환경과 사회문제 해결에 앞장서고, 지배구조의 투명성을 제고하는 데에 최선의 노력을 기울이겠다고 다짐했다. 최 부회장은 ESG경영원칙 선언을 통해 그룹의 경영활동에 대한 행동수칙을 구체화했다.

KTB금융그룹 관계자는 “ESG위원회 출범을 계기로 ESG 관련 금융상품과 서비스 개발 및 투자를 확대하고, 사회공헌활동의 임직원 참여를 강화할 것"이라며 "ESG경영체계의 내재화를 위한 방안을 다각적인 측면에서 검토하고 있다"고 말했다.

