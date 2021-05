안경덕 고용노동부 장관이 26일 서울 중구 서울지방고용노동청에서 필수노동자 보호·지원 대책 추진상황 점검 회의를 주재하고 있다. 정부는 이 자리에서 아직 접종이 이뤄지지 않은 필수업무 종사자에 대해 관계부처 협의와 예방접종전문위원회 심의를 거쳐 백신 접종을 확대해 나가기로 했다. 필수업무 종사자는 보건의료, 돌봄서비스, 환경미화, 운송서비스 등 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황 속에서 핵심적인 역할을 수행하는 이들을 가리킨다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.