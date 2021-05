印당국, 코로나 방역 비판론에 트위터 압박

[아시아경제 조유진 기자] 코로나19) 방역 실패 지적 여론이 고조되는 상황 속에 현지 여론 형성 창구인 트위터 등에 대한 압박이 커지고 있다고 영국 일간 가디언이 보도했다.

보도에 따르면 24일(현지시간) 인도 경찰은 트위터 인도 지사를 찾아 여당 인도국민당(BJP)이 제기한 사건과 관련해 수사에 착수했다고 통보했다.

경찰은 방문 이유에 대해 "트위터 측 답변이 모호했기 때문"이라고 밝혔지만, 인도 정부가 현지 농민 시위와 관련한 계정 1000여개 삭제를 요청하는 등 양측의 긴장이 높아지는 상황에서 인도 당국의 이러한 태도는 트위터에 상당한 압박으로 작용할 것이라고 이 매체는 전했다.

앞서 BJP 관계자들은 지난주 여러 문서를 트위터에 공유하면서 해당 문건은 연방의회 제1야당 인도국민회의(INC)가 정부의 코로나19 방역 실패를 드러내기 위해 작성한 것이라고 주장했다.

이에 INC 측은 관련 문서는 가짜라고 트위터에 항의했고 트위터는 BJP 대변인 삼비트 파트라 등이 올린 글에 대해 '조작된 미디어'라는 꼬리표를 붙였다. 그러자 BJP 측은 경찰에 트위터를 고소했고 경찰이 수사에 착수한 것이다.

트위터는 이번 사안과 관련해 아직 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

인도 정부는 지난 2월에는 디지털 콘텐츠 관련 중재 가이드라인과 윤리 규정을 도입했다. 이 규정에 따르면 트위터 등 소셜미디어 업체는 인도 정부의 법적 요청이 있으면 관련 콘텐츠를 36시간 이내에 제거해야 한다.

사이버 보안 이슈의 경우 해당 업체는 정부 요청을 받게 되면 72시간 이내에 수사 등을 지원해야 한다. 이 규정은 3달간의 유예 기간을 거친 후 27일 이후 시행될 예정이다.

인도에서는 나렌드라 모디 정부가 방역에 소홀해 코로나19 확산 위험이 커지고 있다는 비판이 일고 있다. 인도 현지 일일 신규 확진자 수는 지난 7일 41만명을 넘으며 정점을 찍은 후 감소세를 보이고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr