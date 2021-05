"손해보험 혁신 위해 건강데이터 활용 필수적"

손보협회, '데이터 경제 시대의 보험산업 혁신방안' 세미나

[아시아경제 오현길 기자] 데이터 경제 시대를 맞아 공공의료데이터를 활용해 보험산업을 혁신해야 한다는 주장이 제기됐다.

25일 손해보험협회와 고려대 기술법정책센터, 서울대 금융경제연구원 건강금융연구센터가 '데이터 경제 시대의 보험산업 혁신방안'을 주제로 개최한 세미나에서 홍석철 서울대 교수는 "손해보험업이 직면한 문제를 극복하기 위해서는 헬스케어 등 소비자 편익 제고를 위한 서비스 개발이 필수적"이라며 "소비자 건강수요 파악과 건강평가가 핵심요소로, 특히 건강데이터 활용이 필요하다"고 말했다.

홍 교수는 이어 "최근까지 민영보험사의 공공데이터 활용에 대해서는 부정적 시각이 팽배했는데 특히 유병자 배제, 마케팅 활용 등 비공익적 활용에 대한 우려가 컸다"면서 "하지만 공공 건강데이터 활용의 공익성이 충분하며 자료 기반으로 실손보험 등 민영건강보험의 순기능이 강화되면, 바람직한 의료이용을 이끌어 국민건강보험의 안정적 운영에도 기여할 것"이라고 강조했다.

이날 계인국 고려대 교수도 "현행 의료 관련법은 개인정보 보호법의 이념과 방향성을 지향하여 정보 보호와 활용의 균형을 맞출 필요가 있다"며 "공공보건의료데이터를 보유하고 있는 의료공공기관은 데이터 신청 대상자의 범위에 대해 구체적이고 합리적인 기준을 마련할 필요가 있다"고 제안했다.

이동엽 금융위원회 과장은 "데이터 활용을 통해 만성질환자·유병자 대상의 보험상품을 개발하는 등 건강유의군에 대한 보험의 보장범위를 확대하고, 상품 다양화를 통해 소비자 선택권을 제고할 수 있을 것"이라고 동조했다.

정지원 손해보험협회 회장은 "손해보험 본연의 역할을 충실히 이행하고 사회안전망으로서의 역할을 다하기 위해서는 공공보건의료데이터 활용이 필요한 상황"이라며 "손해보험산업이 디지털 헬스케어 서비스 등 데이터 활용의 모범사례를 제시할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

