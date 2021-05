스킨그래머, 스윗 앤 젠틀 2종 출시…"천연 성분이 두피 노폐물 말끔히"

[아시아경제 임춘한 기자] 베이식스의 클린뷰티 브랜드 ‘스킨그래머’가 프랑스 비건 인증 기관 이브로부터 인증을 받은 ‘스윗 앤 젠틀 2종’을 출시했다. 이 제품은 현대인들의 약해진 모발을 건강하게 가꾸어 줄 비타민 B5(판테놀), B7(바이오틴)이 함유된 제품이다.

‘스윗 앤 젠틀 샴푸 바’는 코코넛 유래 세정제와 옥수수 전분, 참숯 그리고 멘톨로 구성된 내추럴 클린 콤플렉스가 두피 모공 사이사이의 노폐물과 피지를 말끔히 씻어주고 청량감을 준다. 각질 제거에 탁월한 살리실산과 풍부한 미네랄을 담은 다시마 추출물로 구성된 씨위드 클린 콤플렉스가 두피 각질 제거에 도움을 주고 모발에 영양을 선사한다.

단 1회 사용으로도 두피 각질 36.1%, 두피 피지(유분) 93.82%가 감소되었다는 인체 적용시험까지 완료했다. ‘스윗 앤 젠틀 트리트먼트’는 아르간 커넬 오일과 해바라기씨 오일, 코코넛 야자 오일로 이루어진 내추럴 블렌딩 오일이 모발에 촉촉한 영양을 부여해 윤기와 탄력을 선사한다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr