풀무원, '최첨단 HMR 생면공장' 준공…'품질·메뉴·포장' 3대 혁신 인프라 구축

최첨단 생면 제조설비 도입

풀무원 30년 제면기술 노하우 접목

[아시아경제 이승진 기자] 국내 생면 가정간편식(HMR) 시장을 개척한 풀무원이 새로운 생면공장 준공과 함께 시장 혁신에 나섰다.

생면시장 5년 안에 2배 성장

풀무원식품은 충청북도 음성군 대소면에 ‘최첨단 HMR생면공장’을 준공하고, 최신식 설비와 제면기술로 국내 생면시장 혁신을 이끌 것이라고 25일 밝혔다.

풀무원의 ‘최첨단 HMR 생면공장’은 600억원을 투자해 연면적 2만237㎡(약 6051평)에 지상 3층 규모로 지었다. 여름철 성수기를 앞두고 풀무원의 여름 전략제품인 HMR냉면 라인부터 가동을 시작했고, 겨울 전략제품인 HMR우동 라인은 가을부터 가동할 계획이다.

HMR생면공장은 향후 풀무원 HMR생면 제품들의 ‘품질혁신·메뉴혁신·포장혁신’ 이라는 3대 혁신을 추진해, 현재 연간 2400억원 수준에 머물러 있는 국내 생면시장을 향후 5년 안에 2배 이상 성장시켜 5000억 원 규모로 키워 나갈 계획이다.

풀무원은 지난 30년간 쌓은 제면기술과 미국, 중국, 일본 등 글로벌 시장에서 축적한 역량 및 데이터를 이번 ‘최첨단 HMR생면공장’에 모두 쏟았다. 그동안 국내 생면시장에서 접할 수 없었던 고품질 HMR 생면제품과 기술의 한계로 국내에선 대량생산이 어려웠던 신메뉴도 선보일 계획이다.

최첨단 생면공장, 품질혁신·메뉴혁신·포장혁신 전초기지

풀무원은 품질혁신을 위해 국내에는 없는 수분 컨트롤, 초고압 설비 등 글로벌 HMR 선진국의 생면 제조설비를 도입했다.

특히 생면 제조의 가장 기초인 ‘반죽’부터 다시 설계했다. 수타 장인들의 노하우를 적용해 열과 압력을 받은 반죽의 표면적을 최대한 넓혀 반죽의 구조를 균일하고 치밀하게 만들 수 있도록 했다. 여기에 기존 100마력에서 150마력으로 향상시킨 ‘초고압 제면공법’으로 면 전문점 수준의 쫄깃한 면발을 만들 수 있게 됐다.

풀무원은 최첨단 HMR 생면공장 준공을 통해 그동안 기술적 한계로 대량생산이 어려웠던 다양한 전세계의 면 요리를 HMR로 선보일 예정이다. 앞서 풀무원은 1990년대 중반 우동을 선보이며 생면 시장을 개척했으며, 2000년대에는 냉면, 2010년대에는 파스타와 베트남 쌀국수 등을 출시해 '요리면' 카테고리를 만들어냈다.

이번 공장 준공으로 더 쉽고 간편하게 조리할 수 있는 '포장혁신'도 이뤄낼 수 있을 것으로 풀무원은 기대한다. 현재 시판 중인 생면 제품들은 대부분은 면을 먼저 끓이고, 소스를 데운 후 다시 합쳐야 하는 과정을 거쳐야 한다. 풀무원은 이 과정을 최소화해 면과 소스를 따로 조리할 필요 없는 '원터치 생면 HMR'을 선보일 계획이다.

또 ‘포장혁신’으로 생면의 유통기한을 기존 45일에서 180일로 대폭 늘릴 수 있는 기반을 마련했다. 풀무원은 신선식품인 ‘생면’의 유통기한을 상온, 냉동 제품과 비슷한 수준으로 끌어올리고 제품 변질에 대한 소비자들의 우려를 씻어내며 경쟁사 대비 더 높은 경쟁력을 확보할 방침이다.

윤명랑 풀무원식품 냉장FRM DM은 “최첨단 HMR 생면공장을 준공하고 새로운 설비들을 들여오면서 생면 HMR의 제품혁신, 메뉴혁신, 포장혁신 등 3대 혁신이 가능한 인프라를 구축하게 됐다”며 “트렌드에 맞는 다양한 면요리 HMR을 개발하고 정체한 국내 생면시장에 다시 한번 풀무원이 재도약 혁신을 일으켜 소비자들이 고품질의 면 요리를 가정에서도 간편하고 맛있게 즐기실 수 있도록 하겠다”라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr