[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] ㈔군위군자원봉사센터(센터장 박종기)는 지난 21일 의흥면 원산1리 마을회관에서 자원봉사자와 주민 등 30여 명이 참석한 가운데 '찾아가는 행복한 우리 동네'사업을 펼쳤다고 25일 밝혔다.

이날 봉사센터는 방역지침을 준수하면서 손 뜸(손사랑회 회장 김돌남), 칼갈이(삼육칼갈이봉사단 정철진), 사랑의 컵만들기(그리담 회장 이윤정), 이미용, 다육이 심기 등 재능 나눔 자원봉사활동을 펼쳤다.

또한 경북도종합자원봉사센터(센터장 이동욱)에서도 '찾아가는 이동세탁서비스' 차량을 지원해 이불이나 담요를 세탁해드리는 생활편의 서비스를 제공했다.

이날 행사에는 의흥면 원산1리장(이희준)을 비롯한 마을주민의 적극적인 도움으로 행사를 안전하게 잘 마무리할 수 있었다고 군위군이 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr