[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 농업기술센터 기술보급과 직원들이 기북면 용한리 오덕리에 있는 한 사과 재배농가를 찾아 농촌 일손 돕기를 실시했다고 24일 밝혔다.

기술보급과 박영미 과장을 비롯한 직원 등 14명은 이날 사과 적과작업과 함께 올해 냉해, 동상해 피해 및 화상병 예찰 등 현장 영농지도를 실시, 농가에 실질적인 도움을 배가했다.

또한 신규지도사들의 역량강화를 위해 복숭아순나방, 사과굴나방 등 과수해충 예찰법 교육도 추진했다.

김극한 농업기술센터소장은 "농번기에 냉해피해, 화상병 예찰과 코로나19까지 겹쳐 농촌에 일손이 부족한 농가가 많을 것으로 예상한다"며 "앞으로도 적기에 농작업이 이뤄질 수 있도록 일손 돕기 지원을 지속적으로 추진해나가겠다"고 약속했다.

