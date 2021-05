대전 평촌산단 ‘첫 삽’ 2024년 완공 목표

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전 서구 평촌일반산업단지(이하 평촌산단)가 2024년 완공을 목표로 착공됐다.

대전시는 24일 대전도시공사와 평촌산단 기공식을 가졌다. 평촌산단은 서구 평촌동, 용촌동, 매노동 일원 85만9000㎡에 조성돼 서남부권 개발촉진과 대전지역의 고질적 산업용지 부족난을 해소하는 역할을 할 것으로 기대된다.

앞서 시는 기업의 평촌산단 입주 여건 마련을 위해 지난해 377억원(국비 251억원·시비 126억원)을 투입해 평촌산단과 유성구 방동(국도 4호선) 일원 국도를 연결하는 산업단지 진입도로 건설을 시작했다.

평촌산단에서 서대전IC로 진입하기 위해선 도심지를 통과해야 하는 현 도로여건을 개선해 산업단지의 접근성을 높인다는 취지다.

도로가 개통되면 평촌산단과 서대전IC, 계룡IC 간의 접근성을 동시에 확보하게 돼 물류비용 절감 등 기업유치에도 긍정적 요소로 작용할 것이라는 셈법도 반영됐다.

시는 조례개정으로 이전 기업에 대한 지원 한도액도 높였다. 이는 평촌산단 내 기업 유치를 강화하기 위한 조치로 부지 이전기업이 지원받을 수 있는 한도액은 기업당 60억원에서 100억원으로 높아졌다.

여기에 현재 보유 중인 부지를 활용해 투자할 때도 보조금을 지원하는 등의 지원책으로 우량기업을 평촌산단에 입주시킨다는 것이 시의 복안이다.

이에 맞춰 시는 평촌산단 분양일정에 맞춰 전자부품, 기타 기계 및 장비 제조업 등 17개 업종 관련 기업의 유치도 본격 추진할 계획이다.

평촌산단 개발로 기대되는 생산유발액은 1576억원, 부가가치유발액은 584억원, 취업유발인원은 1130명 등이다.

