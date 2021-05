양천구, 반려동물관리 전문가 양성

전문인력 양성과정 운영 1:1 맞춤형 취업 지원

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 6월부터 여성특화 일자리 창출사업인 ‘우리동네 실버인지놀이지도사 양성과정’과 ‘반려동물관리 전문가 양성과정’을 운영한다.

‘우리동네 실버인지놀이지도사 양성과정’은 어르신복지 분야에 관심이 많고 취업을 희망하는 중장년 여성 15명을 선발할 계획이다.

6월11일까지 신청할 수 있으며, 치매전문교육, 노인학, 음악치료, 미술치료 등 어르신 케어 전반을 다룰 수 있는 전문교육을 받게 된다.

‘반려동물관리 전문가 양성과정’은 반려동물 관련 분야로 취업이나 창업을 희망하는 양천구 거주 여성 20명을 선발, 6월21일까지 신청할 수 있다.

반려동물 행동심리 및 행동교정, 펫 케어 등 반려동물 관련 취·창업을 위한 전문교육이 진행된다.

서울시 서부여성발전센터(양천구 남부순환로 371)에서 관련 교육을 맡아 진행, 수강생은 교육을 수료한 후, 일자리 거버넌스를 통해 1:1 맞춤형 취업지원을 받을 수 있다.

두 과정 모두 수강료는 무료이며, 서류전형과 면접을 거쳐 최종교육생을 선발한다.

자세한 내용은 구청 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있으며, 신청서와 관련 서류를 내려받아 작성 후, 담당자 이메일(uhy424@naver.com)로 신청하면 된다.

김수영 양천구청장은 “앞으로도 다양한 취업교육 프로그램을 운영하여 지역 여성 일자리 창출과 취업연계에 도움이 될 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr