▲이종분(83세)씨 별세, 정하경(한국수출입은행 윤리준법부 소속 팀장)씨 모친상 = 23일 오전, 경북 김천시 태찬장례예식장 1층 1호실, 발인 25일 오전 8시, 054-435-6119

