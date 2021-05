[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 4층 란제리 매장에서 여름을 앞두고 인견소재의 속옷을 선보이고 있다. 인견소재의 속옷은 정전기 발생과 피부자극이 적고 통기성이 우수해 땀을 빠르게 흡수하므로 입은 내내 쾌적함을 느낄 수 있다.

