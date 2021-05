영암군, 선제검사로 코로나19 확산 고리 차단

확진자 5명 조기 발견, 확산 위험 예방 성과



3일간 선별진료소 4개소 운영 3043명 선제검사

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암군(군수 전동평)은 5월 들어 이슬람 종교행사(이드 알피트르)로 인해 감염된 확진자가 도내 다수 발생할 것에 대비해 숨어있는 확진자를 찾아내기 위해 대대적인 선제검사를 추진했다고 24일 밝혔다.

군에 따르면 현대삼호중공업, 현대삼호 사원아파트, 삼호농어촌복합체육관, 삼호 렉시안아파트 건설 현장에 임시 선별진료소 4개소를 설치해 총 3043명(5월 21일 2292명, 22일 599명, 23일 152명)을 선제적으로 검사한 결과 5월 중 발생한 확진자 8명 중 5명의 확진자를 조기에 발견하는 등 코로나19 확산 고리를 사전에 끊어 군민 불안을 해소하고 안정화하는데 이바지했다.

또한 5월 들어 발생한 확진자 8명 모두 이슬람권 외국인인 점을 고려해 추가 확산 방지를 위해 군내 3밀(밀폐, 밀접, 밀집) 공간 중 하나인 삼호지역에 있는 이슬람교 예배소 2개소를 상황 종료 시까지 임시 폐쇄하는 행정명령을 발령해 감염 위험요인을 사전에 차단했다.

지금까지 코로나 검사를 해 영암군민(5만 3752명) 대비 109%(5만 8464건)라는 경이로운 검사를 한 영암군은 백신접종도 차질 없이 진행해 지난 23일 기준, 1차 접종 6518명(28.54%), 2차 접종 3898명(17.07%)를 기록하고 있고 60세∼74세 접종 예약은 7639명으로 67,49%를 보인다.

영암군은 접종 예약률을 높이기 위해 접종 예약기한인 내달 3일까지 마을 방송과 가용한 읍면 홍보 수단을 최대한 활용해 접종 예약 수를 많이 증가시키며 오는 27일부터 시작되는 65세∼74세 접종에 차질 없이 대비하고 있다.

전동평 군수는 “우리 군의 코로나19 차단을 위해서는 군민 스스로가 방역의 주인이 돼 마스크 상시 착용, 식사하거나 차를 마실 때 대화 자제, 다른 지역 주민들과 접촉 자제, 증상 의심 시 가까운 선별진료소에서 검사 등을 꼭 준수해주시기 바란다”며 군민들에게 적극적인 관심과 협조를 구했다.

