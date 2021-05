[아시아경제 정동훈 기자] 프랑스 보르도에서 코로나19 변이가 발견됐다.

22일(현지시간) 프랑스 현지 외신에 따르면 누벨아키텐 광역주 보건당국은 보르도 바칼랑 지구에서 최소 46명이 'VOC 20I/484Q'라고 명한 변이 바이러스에 감염됐다고 밝혔다.

이 변이 바이러스는 영국에서 처음 확인된 변이 바이러스가 추가로 변형한 것으로 파악됐다. 기존 바이러스보다 전파력이 강하다거나, 더 위험하다고 판단할 근거는 없다. 다만 병원에 입원해야 할 만큼 심각한 증세가 있는 감염자는 나타나지 않았다.

당국은 해당 지역에서 대규모 코로나19 검사를 진행하하고 있다. 다음주 부터는 모든 성인이 코로나19 백신을 맞을 수 있게끔 물량 확보에 나섰다. 프랑스에서는 이달 31일부터 모든 성인이 코로나19 백신 접종이 가능해지는데 이 지역에서는 일정을 앞당기기로 했다.

