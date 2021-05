주호영 “당 대표되면 윤석열 입당 7월 안에 성사시킬 것”

[아시아경제 구채은 기자] 국민의힘 당 대표 선거에 출마한 주호영 의원은 23일 자신이 대표가 될 경우 윤석열 전 검찰총장의 입당과 국민의당과의 합당을 7월 안에 성사시키겠다고 했다.

주 의원은 이날 강원 지역 당원협의회들을 방문해 "대통합위원회를 통해 우리 야권 대선 후보들이 모두 함께 할 수 있는 플랫폼을 구성할 것"이라며 대통합위원장으로는 "어떤 대선 후보라도 조정할 수 있는 나라의 어른을 모시겠다"고 말했다.

이어 "7월 12일이 대선 예비후보 등록이니, 대통합위원회는 7월 말까지 당의 혁신과 범야권 대통합의 로드맵을 완성하겠다"며 "7월 말까지 윤 전 총장 등 외부인사의 입당, 국민의당과의 합당을 마무리하겠다"고 공언했다.

주 의원은 대통합위원회에 대해 "범야권 통합을 하고, 공정한 경선을 관리할 수 있는 특별기구"라며 "대통합위원회는 후보들이 원팀으로 협력할 수 있는 구조를 만들어 내겠다"고 설명했다. 주 의원은 "김병준, 김태호, 유승민, 원희룡, 황교안 등 당내 후보들 뿐 아니라 김동연, 안철수, 윤석열, 최재형, 홍준표 등 범야권의 대선 후보들을 한데 모아야 한다"고 했다.

그는 "이들이 전문 분야에서 1대1 토론을 하면서 비전을 놓고 경쟁하는 모습을 상상해보라. 홍준표·윤석열이 법치주의를 놓고 토론하고, 유승민·김동연이 경제정책에 대해 1대 1 맞토론하면 국민들이 얼마나 재밌어하고 관심을 갖겠나"라고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr