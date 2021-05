SKT "T월드 매장서 ‘PASS 모바일운전면허’로 신분증 대체"

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 ‘PASS(패스) 모바일운전면허 확인 서비스’를 자사 이동통신 대리점인 T월드 전국 매장에서 적용한다고 23일 밝혔다.

이에 따라 24일부터 신분증 없이도 PASS 모바일운전면허로 휴대폰 기기변경, 구독형 상품가입, 요금제 변경, 결합상품 가입 등 고객 서비스 업무를 이용할 수 있게 된다. SK텔레콤은 향후 타 이동통신사들과 협력을 통해 번호이동 업무 등으로 확대 적용을 검토 중이다.

PASS 모바일운전면허는 운전면허증에 등록된 원본사진과 이동전화 가입자의 얼굴을 대조할 수 있게 해, 위조 신분증을 통한 타인의 불법개통 가능성을 원천적으로 차단했다는 평가다. 사용자 본인 명의의 스마트폰 1대에 1개의 통신사를 통해서만 등록 가능하고, QR코드와 바코드가 표출되는 화면에 캡처 방지 기술을 적용하는 등 다양한 첨단 ICT 보안기술을 활용하여 고객 개인정보를 안전하게 보호하는 것이 특징이다.

SK텔레콤은 "운전면허증 정보를 사용자의 스마트폰 내 안전영역에 암호화 형태로 보관하고 사용자의 운전면허 정보 전달이 필요할 때는 암호화된 정보를 사용되는 곳에서만 해독할 수 있도록 설계하여 개인정보 탈취 우려를 낮췄다"며 "해당 정보전달 기술은 과학기술정보통신부, 개인정보보호위원회, 경찰청을 통해 안전성을 검증 받은 방식"이라고 강조했다.

PASS 모바일운전면허는 현재 전국의 CU편의점, GS25편의점, 이마트24편의점에서 미성년자 확인을 위한 신분증으로 활용되고 있으며, 무인 편의점, 무인 마트 등 비대면 영역으로도 적용처가 지속 확대되고 있다. 또한 은행 및 카드사 등 금융업계에서도 편하고 안전한 신분증 제출 기능을 제공하기 위해 서비스 도입을 적극 논의 중이다. 최근 전동킥보드 이용 관련 도로교통법이 개정되면서 공유 모빌리티 업계에서도 빠른 적용을 검토 중이다.

오세현 SK텔레콤 인증CO(컴퍼니)장은 “세계 최초로 실행한 PASS 모바일운전면허 확인서비스의 사용처가 지속적으로 확대되고 있어 기쁘다”며 “앞으로도 사용처를 지속적으로 늘려 PASS 모바일운전면허 확인서비스가 대면과 비대면 신원확인 인증 서비스에서 안정성과 편의성을 동시에 갖춘 최고의 서비스가 되도록 만들 것”이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr