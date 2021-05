韓감염병연구소-美알레르기감염병연구소, 백신·치료제 연구 '맞손'

백신·치료제 연구협력 위한 협력의향 서신 교환

[아시아경제 김지희 기자] 질병관리청 국립보건연구원 국립감염병연구소는 미국 국립보건원 국립알레르기감염병연구소와 지난 18일 백신·치료제 분야 연구협력을 위한 협력의향 서신을 교환했다고 23일 밝혔다.

국립감염병연구소와 미국 국립알레르기감염병연구소는 바이든 행정부 출범 시점부터 양국 간 감염병 공동 연구를 위해 협력의향서신 교환을 추진해왔고, 이번 한미 정상회담에 맞춰 교환을 완료했다. 이번 협력의향서신을 계기로 양 기관은 백신 및 치료제 분야에 대한 국제 공동 연구와 연구자 교류를 확대해나가기로 했다.

특히 양 기관은 코로나19 등 신종 감염병에 대한 백신 개발과 치료제 분야 연구를 우선 추진한다. 또 결핵 백신 및 치료제 연구, 항생제 내성 연구, 감염병에 대한 면역학적 연구도 공동 추진할 계획이다.

장희창 국립감염병연구소 소장은 "미국 국립알레르기감염병연구소와의 협력을 한층 강화해 신종 감염병 및 미해결 감염병에 대한 백신 및 치료제 개발을 앞당기도록 노력하겠다"며 "국내 전문가 네트워크를 확대하고 한-미 양국 간 협력 분야를 구체화해 새로운 감염병에 신속 대응 가능한 연구소로 성장시키겠다"고 밝혔다.

협력의향서신 교환을 추진해 온 김병국 백신임상연구과 과장은 "미국 국립알레르기감염병연구소는 지난해 신설된 우리 연구소와의 협력 연구와 인력교류에 많은 기대를 하고 있다"며 "이번 기회가 국립감염병연구소의 국제적 역량강화에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

