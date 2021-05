[아시아경제 김철현 기자] 중국 소셜네트워크서비스(SNS) 웨이보가 아이돌에 대한 '비이성적 응원문화'에 대한 단속에 나서면서 방탄소년단(BTS) 등 다수의 한국그룹 팬 계정을 제재한 것으로 전해졌다.

22일 웨이보 공지에 따르면 웨이보 측은 전날 비이성적으로 아이돌을 응원한 계정 10개에 대해 관련 게시물을 삭제하고 30일 간 글을 쓸 수 없도록 했다. 이 계정 중 팔로워 숫자가 121만여명인 '방탄소년단바'를 포함한 최소 7개 계정은 방탄소년단 팬이 만든 것으로 전해졌다. 또 다른 계정들도 한국 그룹 엑소(EXO)의 이름이 포함돼 있는 등 10개 계정 모두 한국 아이돌 관련 게시물이 다수였다.

웨이보 측은 이번 단속에 대해 중국 국가사이버정보판공실(CAC)의 요구에 따라 건전하고 깨끗한 팬클럽 문화를 만들기 위한 것이라고 밝혔다.

