"반도체 협력 강화" 선언한 韓美…글로벌 공급망 변화 방향은?

[아시아경제 우수연 기자]한미정상회담 이후 양국 정상이 반도체 공급망 협력을 강조하면서 글로벌 반도체 시장의 공급망 변화 가능성이 점쳐지고 있다. 업계에서는 삼성전자를 비롯해 글로벌 반도체 업체들이 대규모 투자를 단행하고 미국 정부도 인센티브 정책으로 화답하는 등 미국을 중심으로 반도체 공급망이 재편될 것이란 전망이 나온다.

'반도체 공급망 협력' 중요성 강조한 한미정상회담

21일(현지시간) 오후 문재인 대통령은 조 바이든 미국 대통령과 백악관에서의 첫 정상회담 직후 진행된 공동 기자회견에서 "반도체, 전기차 배터리, 의약품의 안정적 공급망 구축을 위해 협력하기로 했다"고 말했다.

바이든 미국 대통령도 "(미국에 투자해 준) 한국 기업들이 미국에서 훌륭한 협업을 이룰 것이라 생각한다"며 "미국에 많은 일자리 창출 뿐만 아니라 반도체, 전기차 배터리와 같은 공급망이 안전하게 확보될 수 있을 것이라고 생각한다"고 화답했다.

앞서 이날 오전 미국 상부무에서 열린 '한·미비즈니스 라운드 테이블'에서도 문 대통령은 "양국이 상호 보완성을 기반으로 반도체 공급망 협력을 강화하게 됐다"며 "한미 양국이 힘을 모은다면 미국 기업들은 안정적 부품 공급망을 확보하고 한국 기업들은 더 넓은 시장을 개척하면서 함께 성장하게 될 것"이라고 말했다.

지나 레이몬도 미국 상무부 장관은 "한국 기업들이 요구하는 인센티브와 용수, 원자재 등 기반 인프라에 대해 적극 지원하겠다"며 "바이든 정부가 반도체 분야에서 500억달러의 대규모 지원 계획을 세운 만큼 실망시키지 않겠다"고 답했다.

44兆 투자 보따리 중 절반 내놓은 삼성전자…관건은 美인센티브

이날 삼성, SK, 현대차, LG 등 4대 그룹은 총 44조원(394억달러) 규모의 미국 투자 계획을 발표했다. 그중에서도 삼성전자는 신규 파운드리 공장 구축을 위해 170억달러(19조원)을 투자하겠다고 밝혔다. SK하이닉스는 실리콘 밸리에 인공지능(AI), 낸드 솔루션 등 신성장 분야 혁신을 위해 10억달러(1조1200억원) 규모의 대규모 연구개발(R&D) 센터를 설립하겠다는 계획을 내놨다.

미국 기업들도 우리 반도체 산업에 필수적인 소·부·장 분야에 투자하겠다는 계획을 내놨다. 미국 듀폰은 포토레지스트 등 반도체 소재 원천기술 개발을 위한 R&D 센터를 한국에 설립하겠다고 발표했다. 이는 지난해 1월 듀폰의 EUV용 포토레지스트와 CMP 패드 제조 시설 투자 발표에 이은 추가 투자다.

미국 퀄컴은 CDMA부터 5G 개발까지 통신 분야에서 한국 기업들과 함께 협력 성장해온 만큼 한국 협력사 투자를 지속 확대하겠다고 밝혔다. 퀄컴은 현재까지 약 8500만달러 규모의 국내 중소기업 상생협력 투자를 단행해왔다.

한국 기업들이 대규모 투자를 단행한 만큼 이제 관심은 미국 정부의 구체적인 인센티브 확대 여부에 모아진다. 이날 우리 정부는 차질 없는 투자 이행을 위해 우리 기업을 대상으로 세제 및 인프라 투자 등 인센티브를 지원해 달라고 미국 측에 요청했다.

문승욱 산업통상자원부 장관은 "한국 산업부와 미국 상무부는 상호투자가 활발히 이루어지도록 정책적으로 적극 지원해 나가기로 했다"며 "특히 반도체 등 핵심 산업의 경쟁력 강화와 안정적 공급망 구축을 위해 공동 R&D, 인력 양성과 교류, 표준 협력 등 보다 실질적인 협력 파트너 십을 확대하고 발전시켜가기로 했다"고 말했다.

美 중심 반도체 공급망 재편 가속화

업계에서는 이번 한미정상회담 이후 미국 중심의 글로벌 반도체 공급망 재편이 가속화될 것이라고 보고 있다. 한미정상회담에 앞서 전날 레이몬도 장관 주재로 진행된 '반도체 공급 부족 대책 화상 회의'에서 참석자들은 장기적인 공급망 안정화 차원에서 정보의 투명성을 높여야 한다고 강조했다.

앞서 미국 정부는 자국 내 반도체 생산과 R&D 지원에 대한 예산을 500억달러 규모로 편성할 정도로 자국 내 반도체 생산 유치, 반도체 공급망의 정부 투명성 강화 등에 집중하고 있다. 미국 정부의 적극적인 투자 유치 노력으로 한국 기업은 물론 글로벌 반도체 기업들의 미국 투자 및 진출은 점차 확대될 전망이다.

이날 회의에 앞서 삼성전자의 파운드리 경쟁사 대만 TSMC가 미국에 수십조원을 추가로 투자해 3nm 이하 최첨단 반도체 생산 라인 구축을 검토하고 있다는 소식이 보도되기도 했다. 최근 TSMC는 미국 애리조나주에 설립하기로 했던 반도체 공장을 기존의 1개에서 6개로 늘린다고 밝힌 바 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr