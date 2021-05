홈앤쇼핑 창립 10주년 특집전…내일부터 5일간 진행

오전 10시25분부터 10분간 판매…기존 방송보다 가격 내려

캠핑카 경품 등 프로모션도…'비스포크 냉장고' 이벤트

[아시아경제 이준형 기자] 홈앤쇼핑이 창립 10주년을 맞아 '초특가 마켓' 특집전 행사를 진행한다.

23일 홈앤쇼핑에 따르면 이번 특집전은 이달 24일부터 28일까지 5일 동안 진행된다. 행사기간 동안 매일 오전 10시25분부터 ▲농협 쌀(24일) ▲팽현숙 김치(25일) ▲김규흔 명인약과(26일) ▲블랙라벨 세척사과(27일) ▲농협 쌀(28) 등을 10분간 판매된다. 홈앤쇼핑은 이 제품들을 최초 혹은 기존 방송보다 인하된 가격으로 선보인다.

앞서 이달 3일부터 7일까지 진행됐던 1차 초특가 마켓에서 고객 호응이 작지 않았다는 게 홈앤쇼핑의 설명이다. 당시 홈앤쇼핑은 5일 동안 블랙라벨 세척사과, 성주 참외 등 5개 상품을 10분씩 판매해 총 4억원의 매출을 올렸다.

캠핑카 경품, 첫 구매 1만원 할인 등의 프로모션도 있다. 홈앤쇼핑은 다음달 1일까지 TV홈쇼핑 생방송 상품의 결제를 완료한 고객과 상담 신청을 완료한 고객 등을 대상으로 1명을 추첨해 '디테크 마스터 캠퍼밴'을 경품으로 증정한다. 당첨자는 다음달 4일 홈앤쇼핑 애플리케이션(앱) 게시판에서 확인할 수 있다.

신규고객을 위한 프로모션도 진행 중이다. 이달 중으로 홈앤쇼핑에 신규 가입한 고객은 매일 첫 구매 1만원 할인쿠폰을 받을 수 있다. 매일 선착순 1010명을 대상으로 지급한다.

또한 최근 1년간 구매 이력이 없는 고객은 '첫 구매딜 비스포크 냉장고 100원' 이벤트에도 참여할 수 있다. 홈앤쇼핑은 이달 첫 구매딜 응모권을 100원에 결제한 고객 중 총 5명을 추첨해 '삼성 비스포크 냉장고 4도어 프리스탠딩'을 증정한다.

홈앤쇼핑 관계자는 "지난 10년간 홈앤쇼핑이 성장할 수 있도록 도와주신 고객들에게 감사한 마음을 전하고자 이번 기획전을 마련했다"면서 "코로나19와 치솟는 물가로 힘든 시기에 좋은 혜택으로 쇼핑할 수 있는 기회가 되기를 바란다"고 말했다.

