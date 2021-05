이마트 트레이더스, ‘기저귀 구독권’ 판매…1만장 한정 수량

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트 트레이더스는 매일 사용하는 기저귀를 저렴하게 구매할 수 있는 '기저귀 구독권'을 1만장 한정 수량으로 선보인다고 23일 밝혔다.

기저귀 구독권은 트레이더스에서 판매하는 하기스 기저귀 전품목을 대상으로 하며 행사카드로 하기스 기저귀 구매 시에 사용할 수 있는 1만원 할인권 4장으로 구성됐다. 가격은 삼성카드 결제 시 1만5000원, 그 외 결제 수단으로 결제시 3만원이다.

구독권은 오는 6월14일까지 트레이더스 전점 내 고객센터에서 구매할 수 있으며, 각 할인권마다 기재된 사용 기간에 맞춰 오는 7월26일까지 차례대로 사용하면 된다. 대표 상품인 ‘하기스 매직팬티 컴포트 5단계(88매)’를 구매하는 고객이 할인권 4장을 사용 기간에 맞춰 모두 사용한다고 가정했을 때 정상가 15만1920원을 지불해야 하지만 실질적으로 12만6920원에 구매할 수 있다.

트레이더스 관계자는 "지난해부터 다양한 구독권을 판매하고 있지만 기저귀 구독권은 매우 이색적인 상품"이라며 "영유아를 키우는 가정에서 혜택을 경험할 수 있는 기저귀 구독권을 새롭게 선보인다"라고 말했다.

한편, 트레이더스는 구독권 상품의 범위를 지속적으로 확장하며 다양한 혜택을 제공하고 있다. 오는 6월에는 커피·피자·기저귀 구독권을, 휴가철인 7월에는 고기 구독권을 판매하는 등 시즌과 고객 반응에 따라 탄력적으로 운영할 예정이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr