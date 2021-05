[아시아경제 이준형 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 143,000 전일대비 3,000 등락률 -2.05% 거래량 580,193 전일가 146,000 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 공정위에 '동의의결' 신청…사내식당 급식거래 자진시정용접 추락사 등 5년간 중대재해 20건…현대중공업 특별근로감독한국조선해양, 초대형 LPG선 2척 1830억원 수주 close 은 자회사 현대중공업의 지난달 매출액이 약 6773억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 21일 공시했다. 전년 동기(7395억원) 대비 8.42% 감소한 수치다.

지난 1월부터 4월까지 누적 매출액은 2조6654억원 규모로 전년 동기(2조9181억원) 대비 8.66% 감소했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr