전남도-노조, 조직문화 개선 캠페인 전개

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도와 전남도청공무원노동조합이 조직문화 개선을 위해 손을 맞잡았다.

21일 도에 따르면 도와 도청노조는 청렴문화 확산과 갑질 없는 공직사회 조성을 위해 도청 공직자들을 대상으로 갑질 근절 등 조직문화 개선 캠페인 활동을 펼쳤다.

캠페인에는 김세국 전남도 감사관과 안영진 전남도청노조위원장을 비롯해 감사관실, 전남도청노조 관계자들이 함께 했다.

출근하는 공무원들을 대상으로 갑질 예방 및 청렴 홍보물을 배부하며 도 공직자간 소통과 상호 존중을 통해 활기차고 따뜻한 공직문화 조성을 강조하고, 청렴문화 확산에 도청 공직자들의 적극적인 참여와 관심을 당부했다.

김세국 감사관은 “이번 캠페인은 전남도청 공직자들이 서로의 입장을 헤아리며 양보하고 소통하는 직장문화를 만들어 가자는 취지에서 실시했다”며 “조직 분위기를 개선하고 청렴 문화를 정착시키기 위해 노력하겠다”고 말했다.

안영진 위원장은 “직장 내 갑질 문제를 해결해 ‘존중받고 차별 없는 행복할 일터’가 되도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

전남도는 직원들이 갑질 피해를 상담·신고할 수 있는 ‘갑질 피해신고 지원센터’를 운영하고 있다.

또 갑질 예방을 위해 조직문화 개선 캠페인과 갑질 행위자 처벌 및 피해자 심리 상담 지원 등 갑질 근절을 위한 다양한 시책을 추진하고 있다.

