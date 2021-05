이비스 앰배서더 서울 인사동&명동, 네이버 쇼핑 라이브서 특가 판매

[아시아경제 김유리 기자] 이비스 앰배서더 서울 인사동과 이비스 앰배서더 서울 명동은 오는 23일 오후 6시부터 한 시간 동안 네이버 쇼핑 라이브를 통해 '30시간 스테이 패키지'를 특가로 판매한다고 21일 밝혔다.

해당 패키지는 스탠다드 객실에 오후 12시 체크인 후 다음날 오후 6시 체크아웃 하는 일정이다. 이비스 인사동 투숙 고객은 콘셉트룸과 체련장을, 이비스 명동 투숙 고객은 체련장과 대욕탕을 사전 예약제로 무료 이용 가능하다.

라이브 방송 중 구매자 대상으로 추첨을 통해 레드 와인 '레알 꼼빠니아 드 비노스 뗌쁘라니요' 1병, 이비스 인사동 숙박권, 이비스 명동 숙박권 등 경품을 제공한다.

구매자 대상으로 호텔에서 투숙하는 동안 즐길 수 있는 상품을 합리적인 가격으로 제공한다. 이비스 인사동은 익선동 한옥마을이 내려다보이는 루프탑에서 즐길 수 있는 피크닉 세트를 1만9800원에 판매하고, 매주 금요일과 토요일 프리미엄 와인과 생맥주를 무제한으로 제공하는 '이비스 라운지 프로모션' 이용권을 2인 3만3000원에 제공한다.

이비스 명동은 감자튀김과 생맥주 2잔 세트를 2만2000원에 내놓는다. 레드 와인 '보데가스 까레, 엔젤 디비니따' 1병이 구성된 와인 세트는 3만3000원에 제공한다. 두 세트는 르 바(Le Bar) 또는 객실 안에서 즐길 수 있다.

네이버 쇼핑 라이브를 통해 판매하는 이비스 인사동 상품의 투숙 기간은 5월24일부터 6월30일까지다. 특가는 5만9400원이다. 이비스 명동 상품의 투숙 기간은 7월1일부터 8월31일까지로 특가는 8만2500원이다(부가세 포함).

이비스 앰배서더 호텔 관계자는 "무더위가 예상되는 올여름, 네이버 쇼핑 라이브를 통한 특가 이벤트를 통해 시원하고 안전한 호텔 안에서 30시간 동안 여유로운 호캉스를 즐기기 추천한다"고 말했다.

