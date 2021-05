예탁원, 6월 비시장성자산 투자지원 플랫폼 개설…시장 투명성 강화

[아시아경제 이선애 기자] 한국예탁결제원이 사모펀드 시장 투명성 제고를 위한 비시장성자산 투자지원 플랫폼 서비스를 시작한다. 예탁원은 21일 비시장성자산 투자지원 플랫폼 서비스를 다음달 28일부터 시작하며 업계의 약 80%인 200여개사가 참여할 것이라고 밝혔다.

비시장성자산은 사모사채 등 비상장·비예탁 증권, 부동산, 장외파생상품, 해외자산 등 예탁원에서 중앙집중적 방식으로 보관 또는 관리할 수 없는 투자자산이다.

예탁원은 이를 위해 비정형 자산에 대한 투자대상 자산 표준코드 관리시스템과 펀드 자산 잔고대사 지원 시스템을 구축했다. 비시장성 자산 표준코드 관리 시스템은 업계 참가자 간 공통으로 사용되는 표준 코드를 만들고 자산정보를 공유할 수 있는 시스템이다. 이를 위해 증권 90종, 파생상품 56종, 금융상품 30종, 특별자산 56종, 부동산 12종 등의 분류 체계를 마련했다.

자산운용사는 해당 시스템에 비시장성 자산 관련 필수 정보를 입력하고, 예탁원은 코드 중복 여부와 동일성 여부를 체크해 자산 코드와 자산명을 부여한다. 이후 신탁업자는 운용사가 입력한 정보를 확인하고 승인하며 자산 정보를 공유할 수 있게 된다.

펀드 자산 잔고대사 지원 시스템은 운용사 종목명세와 신탁업자 보관명세의 상호 대사와 검증을 지원하기 위한 시스템이다.

운용사와 신탁업자가 펀드별 보유자산에 대한 잔고 내역을 전송하면 서로 통보한 펀드에 대해 잔고대상을 수행한다. 이후 잔고대사 완료 여부 및 매칭 불일치 자산에 대한 소명 내용 등을 관리하게 된다. 잔고대사 지원 시스템은 향후 정책당국 등이 요청할 경우 서비스 제공 범위를 공모, 투자일임, 경영 참여형 사모펀드 등으로 확대하는 것을 검토할 예정이다.

예탁원은 "공동으로 사용하는 표준 코드와 잔고대사 지원을 통해 제2의 옵티머스 펀드 사태를 방지하고, 사모펀드 시장의 투명성과 책임성을 강화해 시장 안정과 신뢰 회복이 가능할 것으로 기대한다"면서 "더불어 감독 당국에 보고 체계를 갖춰 감독 기능을 강화할 수 있고, 업계에서는 잔고대사 업무 전산화로 업무 부담 완화 및 리스크 관리 강화를 기대할 수 있다"고 설명했다.

