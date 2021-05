쌍용C&E "영월 매립장, 정재계 인사 연루 사실무근"

[아시아경제 김종화 기자]쌍용C&E는 영월에 추진중인 폐기물 매립장 관련 "정재계 인사가 연루됐다는 일부 주장은 전혀 근거가 없는 허위 사실"이라고 밝혔다. 또 확인되지 않은 사실 유포에 대해 "형사고발 등 법적조치를 포함해 강경 대응하겠다"는 입장을 분명히했다.

쌍용C&E는 21일 보도자료를 통해 한앤컴퍼니가 운영하고 있는 펀드는 기관투자자로만 구성된 장기운영펀드로 정재계 인사가 연루돼 우월적 지위를 활용하고 있다는 주장은 완전한 허위이며, 폐기물매립장 허가 후 한앤컴퍼니에서 지분을 처분한다는 의혹도 사실과 다르다고 전했다.

한앤컴퍼니는 2016년 쌍용C&E를 인수한 뒤 각종 생산혁신 설비에 2000억원 이상을 투자하는 등 5년이 넘는 기간동안 기업 경쟁력 확보에 힘써 왔다. 올해도 사명 변경을 기점으로 환경사업 확대 등 기업가치를 높이는데 집중 투자를 이어갈 예정이며 단기간 고수익을 실현하고 지분을 되파는 형태와는 거리가 있다는 것이 쌍용C&E 측의 설명이다.

쌍용C&E 관계자는 "한앤컴퍼니 인수 이후 순환자원처리시설과 폐열발전설비 등 과감한 투자를 통해 기업의 원가 경쟁력과 생산성이 큰 폭으로 개선되고 기업가치도 크게 올랐다"면서 "5년여간의 장기 투자가 하나 둘 결실을 보고 있는 상황에서 폐기물매립장 허가로 당장 지분 매각을 검토한다는 것은 지나친 논리 비약"이라고 강조했다.

영월 매립장 추진 관련해서는 법적 기준보다 대폭 강화된 안전 설계 마련으로 안전하게 운영하겠다는 입장을 재차 표명했다.

콘크리트 슬래브를 포함한 4중차수시설과 침출수 무방류 시스템 구축을 통해 환경 영향을 원천 차단하고, 수익의 일부를 지역사회를 위해 환원하며, 지역인재 우선 채용 등을 통해 지역경제에 긍정적인 영향을 미칠 수 있게 노력한다는 방침이다.

쌍용C&E 관계자는 "매립장 건립의 본질에 집중하지 않고, 확인되지 않은 사실로 기업의 명예를 훼손하는 행위에 대해서는 법적조치를 포함해 강력하게 대응하겠다"고 말했다.

