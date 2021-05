용인시, 어린이 기호식품 판매업소 '점검'…548곳

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 이달 31일까지 학교 주변 편의점 등 어린이 기호식품을 조리 또는 판매하는 업소 548곳을 대상으로 점검에 나선다.

이번 점검은 어린이 식품안전보호구역 안에서 어린이들의 건강에 해로운 고열량ㆍ저영양 식품 등이 판매되는 것을 막기 위한 조치다.

용인시는 이번 점검을 위해 지난 13일 '소비자 식품위생감시원 직무교육'을 수료한 어린이 기호식품 전담관리원 24명을 2인 1조로 점검반을 꾸려 불시에 진행한다.

점검 대상은 어린이 식품안전보호구역 내 편의점ㆍ분식점ㆍ문구점 등이다. 지역별로는 처인구 141곳, 기흥구 187곳, 수지구 220곳 등이다.

주요 점검 사항은 유통기한 경과 제품 사용ㆍ보관 여부, 어린이 기호식품 조리ㆍ판매 종사자 안전 수칙 준수 여부, 고열량 저영양 식품ㆍ고카페인 함유 식품ㆍ어린이 정서 저해 식품 판매 여부 등이다.

용인시는 경미한 위반사항에 대해서는 현장에서 즉시 시정 조치하고, 중대한 위반 사항에 대해서는 관련법에 따라 고발 또는 과태료를 부과하는 등 엄격하게 행정 처분할 계획이다.

시 관계자는 "학교 주변과 학원가 등 어린이 식품안전보호구역 내 업소들을 지속적으로 점검해 나갈 것"이라며 "앞으로도 자라나는 아이들이 안심하고 먹거리를 이용할 수 있도록 세심히 살펴 나가겠다"고 강조했다.

