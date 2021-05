롯데케미칼-한국가스안전공사, 석화 산업 안전기술 향상 '맞손'

사업장 안전성 향상 및 최신 안전진단기술 발굴 위한 업무협약 체결

롯데케미칼은 한국가스안전공사와 서울 잠실 롯데월드타워에서 사업장 안전 향상 및 최신 진단기술 발굴을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 기술지원과 인적교류를 바탕으로 ▲사업장 안전진단 컨설팅 ▲최적의 설비관리시스템 구축 ▲안전 관련 실무교육 등의 협력체계를 구축하기로 합의했다.

한국가스안전공사는 안전 관련 조직·표준·시스템 전반에 대한 자문 및 선진 관리기법 교육 등을 제공하여 롯데케미칼의 안전관리 역량 강화와 사업장 사고예방에 기여할 계획이다.

롯데케미칼은 여수·대산·울산공장의 설비 및 관리시스템 진단을 통해 사업장의 실질적인 안전성을 끌어올리는 동시에, 사업장 안전관리 및 진단 기법을 공유해 한국가스안전공사의 전문성 향상에 일조한다는 방침이다. 올해 1월 롯데케미칼은 국내외 전 사업장의 안전환경 기준을 글로벌 TOP 수준으로 재정립하기 위해 ▲안전환경부문 투자확대 ▲전문인력 강화 ▲제도개선 ▲내부역량 향상 등 '4대 중점 안전환경 강화대책'을 발표한 바 있다.

김연섭 롯데케미칼 ESG경영본부장 전무는 "양사 간 협력을 통해 안전관리 역량 강화를 속도감 있게 추진하고 업그레이드된 규정과 시스템을 글로벌 사업장으로 적용해나갈 계획"이라고 밝혔다.

