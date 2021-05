진에어, 호국보훈의 달 맞아 국내선 할인 대상 확대

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 250 등락률 -1.15% 거래량 148,638 전일가 21,800 2021.05.21 09:38 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 1분기 영업손실 601억원…적자 확대외국인·기관 순매도에 코스피 0.6% 하락 마감진에어, '대구·포항' 등 단독 노선 운임할인 이벤트 close 는 6월 ‘호국보훈의 달’을 맞아 할인 적용 대상자를 확대한다고 21일 밝혔다.

진에어는 국가 유공자의 공헌과 희생을 기리기 위해 독립유공자(동반 보호자 1인 포함) 및 5·18 민주유공자와 그 유족, 국가유공자(동반 보호자 1인 포함)를 대상으로 국내선 전 노선 일반 운임의 40% 할인을 제공해왔다.

더불어 6월 한 달 동안 특수임무 유공자 및 보훈보상 대상자와 그 유족들로 대상을 확대해 국내선 일반 운임의 30% 할인을 시행한다.

해당 할인은 다음달 1일~30일 출발하는 국내선 항공편 탑승객에게 적용되며 고객서비스센터 또는 국내 공항 카운터에서 항공권 예매 시 가능하다. 단, 이용 고객은 국가보훈처에서 발행한 증빙서류를 제시해야한다. 이외에도 진에어는 군장병 및 군무원 등을 위한 국내선 할인 제도를 운영하고 있다.

진에어는 "나라를 위해 헌신하신 분들을 위해 감사한 마음을 담아 할인 대상 범위를 넓혔다"며 "보다 많은 국가 유공자와 유가족분들이 편안한 항공 여행을 누리시길 바란다"고 말했다.

