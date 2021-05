영등포구, 감정노동자 마음의 소리 듣는 상담심리서비스

‘2021년 감정노동자 상담심리서비스’ 운영…7월 본격 운영, 1일 5회... 사회경험 풍부한 퇴직자, 경력단절자 등 신중년 상담사 모집…5월28일까지 방문·온라인 접수

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 다양한 분야에 종사하는 감정노동자들의 심리적 소진상태 회복을 지원하고 노동자 권익보호 인식을 확산하기 위해 ‘2021년 감정노동자 상담심리서비스’를 추진한다.

감정노동자 상담심리서비스는 지난 2월 고용노동부가 주관한 ‘2021년 신중년 경력형 일자리사업’ 공모에 선정돼 오는 7월부터 본격적인 상담을 시작한다.

구는 심리상담의 실시로 감정노동자가 겪는 스트레스, 불안감 등의 피해를 예방, 일반인과 감정노동자가 상호 배려하는 문화가 정착될 것으로 기대하고 있다.

또 심리상담사로 사회경험이 풍부한 조기 퇴직자, 경력단절자를 선발, 50~70대 신중년의 재취업을 지원하고 지속가능한 일자리 창출을 도모하려고 한다.

이에 구는 감정노동자 대상 심리상담을 진행할 전문 상담사를 모집한다.

한국심리학회, 한국상담심리학회, 한국상담학회 및 이에 준하는 공인기관에서 발행한 상담사 자격증을 보유한 만 50세 이상 70세 미만의 서울시민이라면 지원이 가능하다. 다만, 지방공무원법 제31조의 결격사유가 없는 자에 한하며, 상담업무 경력자를 우대한다.

상담은 1대1 대면 및 온라인 비대면 방식으로 이루어지며, 1인 당 5회(주 1회) 실시될 예정이다.

상담사는 오는 7월부터 12월까지 1일 4시간 근무, 감정노동자의 ▲심리상태를 분석 ▲해결책 및 대안의 제시로 노동자의 회복을 돕는다.

또, 필요에 따라 심리치료 전문기관에 연계를 통해 전문 치료를 받을 수 있도록 지원하는 역할을 하게 된다.

근무시간은 일정에 따라 변경이 가능, 영등포구 기간제 근로자 관리규정에 따라 월 116만6600원의 급여를 지급한다.

참여를 원하는 구민은 오는 5월28일까지 영등포구청 홈페이지 고시/공고를 통해 신청서, 전문경력 기술서 등 서식을 다운받아, 일자리경제과로 방문 제출하거나 담당자 이메일(myth1001@ydp.go.kr)로 발송하면 된다.

한편 구는, 감정노동 종사자들의 권익보호 및 노동 복지 증진을 위한 다양한 사업을 추진해왔다.

2019년 감정노동자 심리치유사업인 ‘감정노동자 상담심리사 양성사업’을 통해 감정노동 교육을 실시 감정노동자 보호안내문과 리플렛을 제작, 2020년7월에는 ‘서울특별시 영등포구 감정노동 종사자 권리보호 등에 관한 조례’를 제정하며 근로환경 개선과 권익 향상을 위한 제도적 장치를 마련했다.

이후 감정노동 종사자 보호정책을 심의, 자문하는 ‘감정노동종사자 권리보장위원회’를 구성, 지난 4월 공공부문 감정노동 종사자 권리보호 가이드라인의 제정과 배포에 관한 회의를 개최하기도 했다.

채현일 영등포구청장은 “상담심리서비스 운영으로 격무와 감정 노동에 힘들어하는 종사자들의 마음을 보듬고, 심리적 회복과 안정을 적극 지원하는것과 더불어, 풍부한 사회경험과 삶의 지혜를 지닌 신중년 세대를 상담사로 채용해 일자리 창출을 도모하고자 한다”며 “노동자들을 존중하고 배려하는 성숙한 사회문화의 정착을 위해 더욱 힘쓰겠다”고 전했다.

