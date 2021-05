[아시아경제 임혜선 기자] 채선당 도시락·샐러드는 ‘멕시칸 샐러드’ 3종을 출시했다고 20일 밝혔다.

‘멕시칸 샐러드’는 외식전문기업 채선당의 운영 노하우를 담아 이국적인 맛으로 다양한 소비자들의 취향을 만족시키고자 기획됐다. 채선당 도시락·샐러드는 포케 샐러드, 프레시 샐러드에 이어 이번 멕시칸 샐러드까지 라인업을 확장하며 더욱 다양한 메뉴를 선보인다.

이번 신제품은 멕시칸 치킨 샐러드, 멕시칸 새우 샐러드, 멕시칸 소불고기 샐러드 등이다. 각 샐러드는 메뉴명 그대로 신선한 야채 위에 그릴향 가득한 그릴드 치킨, 탱글탱글한 식감의 새우, 달콤짭짤한 소불고기를 담아 냈다. 현미 곤약밥까지 들어있어 든든한 식사 대용으로 제격이다.

