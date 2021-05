[종합] "점괘 보니 여자 문제"…'한강 대학생 사망' 사고, 도 넘은 억측

고(故) 손정민 씨 친구 겨냥한 음모론·억측 확산

"두 사람 사이 다툼 있었다" 점괘 의존한 추측까지

친구 A 씨 "수사결과 나올때 까지 억측 삼가달라"

[아시아경제 임주형 기자] 서울 한강공원에서 실종된 뒤 숨진 채 발견된 대학생 손정민(22) 씨 사고와 관련해 경찰 수사가 이어지고 있는 가운데, 유튜브·사회관계망서비스(SNS) 등에서 무분별한 억측이 쏟아지고 있다. 실종 당시 정민 씨와 함께 술을 마신 친구 A 씨에 대해 근거 없는 의혹을 제기하는가 하면, 무속인 유튜버가 점괘를 통해 사망 원인을 추정하는 일까지 벌어지기도 했다.

최근 인터넷 커뮤니티, SNS 등 온라인상에는 정민 씨 사고와 관련한 여러 억측이 제기됐다. 일부 누리꾼들은 정민 씨 친구 A 씨를 별다른 증거 없이 범인으로 추정하거나, 확인되지 않은 음모론이 퍼지는 경우도 있었다.

일례로 최근 SNS에는 A 씨가 전 서울 서초경찰서장이었던 최종혁 서울경찰청 수사과장의 조카라는 소문이 퍼졌다. 일부 누리꾼들은 최 과장의 프로필, 약력 등 신상정보를 공개하기도 했다. 논란이 커지자 최 과장은 지난 16일 '연합뉴스'를 통해 "A 씨와 친인척 관계가 전혀 없다"며 "저는 여동생이나 누나가 없이 남자 형제만 있어 애초 누군가의 외삼촌이 될 수 없다"고 직접 해명했다.

A 씨를 범죄자로 단정하는 글이 올라오기도 했다. 일부 누리꾼들은 "변호사 사서 시간 끌고 있다", "세상에 나쁜 사람이 너무 많다. 친구를 (살해하다니)" 등 억측을 쏟아냈다.

자신을 무속인이라고 주장한 한 유튜버가 '점괘'를 통해 정민 씨의 사망 원인을 추정하는 황당한 일이 벌어지기도 했다.

이 무속인 유튜버는 최근 게재한 영상에서 "제 점괘로는 (손 씨와 A 씨 사이) 다툼이 있었고, 손 씨 머리 부분에서 발견된 2개 상처는 어떤 물체에 타격을 받은 것으로 보인다"고 주장했다.

유튜버는 정민 씨 머리에 상처를 낸 물체가 A 씨의 휴대폰이라며 "여자 문제가 분명히 있고, 찾지 못한 A 씨 휴대폰 속 여자 사진 등 결정적인 증거가 나올 것"이라고 덧붙였다. 이 영상은 20일 오전까지 약 28만회 재생됐다.

그런가 하면 지난 16일에는 정민 씨가 숨진 반포한강공원 수상택시 승강장 인근에 시민 수백명이 모여 이번 사망 사고의 진상 규명을 촉구하는 시위를 벌이기도 했다. 이날 모인 약 300명의 시민들은 "증거를 조작하지 마라", "폐쇄회로(CC)TV를 공개하라" 등 구호를 외치며 행진했다. 일부 시민들은 "A 씨를 수사하라" 등 정민 씨 친구 A 씨를 사실상 범인으로 지목하기도 했다.

이날 시위는 별도의 집회 신고를 하지 않은 것으로 전해졌다. 이에 따라 경찰이 집회 해산을 요구하자, 일부 시위자들은 경찰을 둘러싸고 고성을 지르는 등 충돌이 빚어지기도 했다. 격앙된 시민들은 "서초경찰서로 가자"며 행진 대열에서 이탈했다.

정민 씨 사망 사고에 대한 억측·음모론이 확산하는 가운데, A 씨는 지난 17일 법률 대리인을 통해 '억측과 명예훼손을 멈춰 달라'며 첫 공식 입장을 밝혔다.

A 씨 측은 입장문에서 "고인이 사망한 지 얼마 되지 않은 상황에서 제기되는 의혹이 억울하다고 해명하는 것은 유족에 대한 도리가 아니라고 생각했다"며 "아직은 고인을 추모하고 유족의 슬픔을 위로해야 할 때이며, 진상은 경찰이 파악할 수 있을 것이기에 최대한 경찰 수사에 협조하는 것이 최선이라고 생각한다"고 했다.

그동안 구체적 경위를 설명하지 못한 이유에 대해서는 "진실을 숨긴 게 아니라 실제로 잘 알지 못한다"라며 "만취로 인한 블랙아웃으로 제대로 기억하고 있는 것이 별로 없었기에 구체적인 답변을 드리기 어려웠다"고 설명했다.

그러면서 "부디 수사결과가 나올 때까지 만이라도 도를 넘는 억측과 명예훼손은 삼가달라"며 "수많은 억측들이 사실이 아님이 밝혀질 경우, A 씨와 A 씨 가족이 평범한 일상으로 돌아갈 수 있도록 도와주시기를 부탁드린다"고 당부했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr