[아시아경제 이광호 기자]KB국민은행의 인터넷 및 모바일뱅킹이 20일 오후 접속 지연이 발생해 고객들이 불편을 겪고 있다.

KB국민은행에 따르면 이날 오후 5시15분께부터 KB국민은행 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹 서비스에서 접속 지연 현상이 나타났다. 이 현상은 오후 6시30분 현재까지 복구되지 않았다.

KB국민은행 관계자는 "전산시스템 업그레이드 후 점검 과정에서 시스템에 문제가 발생했다"며 "정상화 작업이 진행 중"이라고 말했다. 그러면서 "접속 지연으로 고객께 불편하게 해 대단히 죄송하다"고 덧붙였다.

