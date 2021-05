합천군 ‘굿바이!학교폭력’ 예방 캠페인 시행

관련기관과 함께 참여 학교폭력 예방 및 사이버폭력을 예방



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 합천중학교 앞에서 학교폭력 예방을 통한 평화로운 학교 문화를 만들기 위한 학교폭력 예방 캠페인을 한다고 20일 밝혔다.

이날 캠페인은 합천군청, 합천교육지원청, 합천경찰서, 청소년 상담복지센터, 가정 행복 상담센터 등 관련기관이 함께 참여해 학교폭력 예방 및 사이버폭력을 예방하기 위해 마련됐다.

최근 학교폭력이 위험수위에 도달함에 따라 학교폭력 없는 모두가 행복한 학교를 만들기 위해 학교와 전 군민이 나서서 예방에 동참해야 할 시기라 인식하고 등교 학생을 대상으로 홍보활동을 했다.

이날 캠페인에 참석한 문준희 합천군수는 “정종화 교육장님을 비롯해 교육청, 경찰서 등 관계기관이 연계ㅎ 학교폭력 예방 활동이 진행돼 더욱 의미가 있다고 생각한다”며 “앞으로도 학교폭력 없는 모두가 행복한 학교, 함께하는 행복한 합천을 만들기 위해 노력하고 협력하겠다” 고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr