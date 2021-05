포스코건설, 디지털 시공관리 플랫폼 구축

[아시아경제 문제원 기자] 포스코건설은 설계에서부터 시공관리에 적용 중인 스마트컨스트럭션 기술을 클라우드 기반으로 통합한 '디지털 시공관리 플랫폼'을 구축했다고 20일 밝혔다.

디지털 시공관리 플랫폼은 설계검토 시스템인 'POS-WEB', 사업지 분석 시스템인 'POS-SITE', 시공관리 시스템인 'POS-VCON'이 상호 호환될 수 있도록 통합한 것이다. 설계에서 최종 시공까지 업무 효율을 극대화시킬 수 있다.

설계 검토 시스템인 'POS-WEB'에 3D도면을 업로드하면 설계·시공 등 관계자들이 검토의견을 메모하거나 실시간 소통하면서 도면을 수정하고, 수정 내역을 기록 관리할 수 있다.

또 사업지 분석을 위한 시스템인 'POS-SITE'는 정밀 계측기를 탑재한 드론 등으로 계측한 사업지 정보를 분석해 설계 및 시공에 활용하도록 토공량, 지형·지물 분석 데이터 등을 제공한다.

시공관리 시스템인 'POS-VCON'은 3D도면에 자재 사양, 공사기간 등 공사에 필요한 정보를 담은 BIM(Build Information Modeling)을 구축해 원하는 정보를 쉽게 확인할 수 있다. 수립한 시공계획을 공사 시뮬레이션 기능으로 여러 공종 사이에 간섭사항이나 가장 효율적인 시공방식을 사전에 점검할 수 있다.

디지털 시공관리 플랫폼 구축으로 각 시스템의 데이터가 서로 연동·호환돼 시공이 도면대로 이뤄졌는지, 장비 동선·가설건축물 설치 계획 등에 문제가 없는지 사전 검토할 수 있게 된다.

포스코건설은 각 프로젝트를 수행할 때마다 데이터를 축적해 다음 프로젝트에서 더 정밀하게 설계하고 안전하게 시공할 수 있도록 활용하고 궁극적으로 자동 설계가 되도록 환경을 제공할 계획이다.

