카카오재팬, 6000억 규모 투자 유치…日콘텐츠 기업 중 최대 규모

[아시아경제 강나훔 기자] 세계 1위 만화 앱 픽코마(piccoma)의 운영사 카카오재팬이 글로벌 투자사 앵커에퀴티파트너스(Anchor Equity Partners) 등 해외 국부펀드들로부터 6000억원 규모의 투자를 유치했다. 올해 일본에서 콘텐츠 기업이 유치한 외부 투자 중 최대 규모다.

20일 카카오재팬에 따르면 이번 6000억 규모의 투자는 제3자 배정 유상증자 방식으로 진행된다. 카카오재팬의 기업가치는 약 8조8000억원으로 책정됐다.

카카오재팬 관계자는 "이번 투자로 픽코마는 일본 현지 ‘망가(만화)’의 디지털 점유율 확대와 더불어 한국형 비즈니스인 ‘웹툰’을 현지화하는데 성공한 노하우 및 전략을 인정 받았다"며 "또 '마떼바?0(기다리면 0엔)'를 기반으로 한 확고한 비즈니스 구조, 향후 선보일 오리지널 콘텐츠에 대한 기대감 등 무한한 성장 가능성을 증명했다는 점에서 의미가 있다"고 설명했다.

픽코마는 6조원이 넘는 전세계 1위 만화시장 일본에서 지난해 7월부터 만화 앱 매출 1위를 유지하며 경쟁업체들과 격차를 벌리고 있다.

기존 종이만화뿐 아니라 '디지털 망가' 시장에서도 단행본이 중심인 일본에서 화 단위의 연재형 판매방식과 모바일 지향적인 웹툰을 조화롭게 접목시켰다는 평가가 나온다.

현지 콘텐츠인 '디지털 망가'의 매출이 다른 경쟁업체들보다 높은 성장세를 보이고 있으며, 특히 웹툰 콘텐츠는 지난해 연간 매출이 전년대비 6배 이상 늘어나며 높은 성장을 보였다.

지난 5일엔 일거래액 45억원을 기록하며 역대 최고기록을 갱신하기도 했다. 지난달 말부터 일본의 골든 위크 시기에 맞춰 진행한 TV광고 등의 마케팅 효과다.

카카오재팬은 글로벌 웹툰 열풍을 가속화 시키기 위해 일본과 한국에 각각 스튜디오를 설립했다. 일본 도쿄에 대원미디어의 자회사 스토리작과 함께 설립한 ‘SHERPA STUDIO’, 한국 서울의 ‘스튜디오 원픽’이 그것이다. 이들 스튜디오는 현재 창작자들을 발굴하면서 오리지널 웹툰 콘텐츠를 제작 중이다.

김재용 카카오재팬 대표는 "전세계 콘텐츠 업계에 신선한 충격을 안긴 픽코마의 경쟁력이 글로벌 투자자에게 높게 평가 받아 고무적"이라며 "픽코마 플랫폼과 창작자 육성에 더욱 과감히 투자해 망가와 웹툰이 글로벌 메인 콘텐츠로 자리잡는데 앞장서겠다"고 밝혔다.

