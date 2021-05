임실군, 옥정호 붕어섬 출렁다리 조성사업 ‘박차’

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군은 옥정호 내 붕어섬 진입을 위한 출렁다리 조성사업을 착공, 순조롭게 진행 중이라고 20일 밝혔다.

전북도 동부권 발전사업 일환으로 조성되는 출렁다리 조성사업은 총사업비 92억원이 투입되며, 총 연장길이 410m 순폭 1.5m로 올해 연말까지 공사를 완료할 계획이다.

출렁다리가 준공되면 관광객들이 사계절 정원으로 조성된 붕어섬을 쉽게 진입할 수 있게 된다.

붕어섬에는 방문자안내소와 잔디마당, 숲속도서관, 풍욕장, 하늘바라기쉼터, 구릉지초화원, 갤러리정원, 꽃밭과 50여 종에 달하는 계절별 수목이 식재돼 있다.

붕어섬 출렁다리가 조성되면 옥정호를 찾는 관광객들에게 사계절 내내 아름다운 수목과 꽃들을 감상할 수 있는 시간을 선사할 수 있을 것으로 기대된다.

요산공원 일대도 스카이워크와 광장, 포토존, 데크길 등 편안한 휴식과 즐거운 레저활동을 동시에 즐길 수 있는 힐링 관광지로 탈바꿈된다.

군은 해마다 급증하는 옥정호 관광객들의 편의를 제공하기 위해 700여대 규모의 주차장도 조성한다.

심민 군수는 “관광객들의 사랑을 받는 붕어섬을 누구나 출렁다리로 오고 갈 수 있는 날이 머지않았다”며 “요산공원 일대에서 편안한 시간을 보내고 즐거운 레저시설을 갖춘 관광지를 조성해 주민소득을 증대시키는 관광 일번지 임실을 만들겠다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr